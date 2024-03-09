İki arkadaşın kurdukları fabrikalar Muşlu gençlere iş kapısı oldu
İstanbul'da tanışan Muşlu ve Sivaslı iki arkadaş, Muş'ta kurdukları üç tekstil fabrikasında 460 gence istihdam alanı oluşturarak, kent ekonomisine katkı sağladı.
İstanbul'da da tekstil işi yapan Sivaslı Mustafa Demirtaş ve Muşlu Sedat Demir, gençlere iş kapısı oluşturmak ve bölgeye sağlanan devlet desteğinden yararlanmak amacıyla Muş'ta yatırım yapmaya karar verdi.
Yaptıkları araştırmaların ardından ilk fabrikalarını Sungu beldesinde 2017'de kuran iki arkadaş, sonraki yıllarda işlerini büyüterek Muş Organize Sanayi Bölgesi ve Hasköy ilçesinde de farklı zamanlarda iki fabrika daha açtı.
Devletin sağladığı 6. bölge teşvikleriyle işlerini büyüterek kentteki 460 genci istihdam eden Demirtaş ve Demir, fabrikalarda üretilen çocuk giyim ürünlerini önce İstanbul'a, oradan da yurt dışına ve iç piyasaya gönderiyor.
Çalışanların yüzde 90'ı kadın ve genç kızlardan oluşuyor
Fabrikalardan sorumlu işletme müdürü Adnan Elçin, AA muhabirine, üç fabrikada günde 30 bin parça çocuk giyimi üzerine ürün ürettiklerini belirtti.