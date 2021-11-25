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İKEA'dan ürünlerini tanıtım amaçlı kiralık daire! Aylık yaklaşık 10 lira

İKEA'dan ürünlerini tanıtım amaçlı kiralık daire! Aylık yaklaşık 10 lira

Dünyaca ünlü mobilya üreticisi IKEA, çok amaçlı ürünlerini tanıtmak üzere Japonya'da dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. Firma, kendi ürünleri ile donattığı Tokyo'nun kalbindeki bir apartman dairesini aylık 10 liraya kiraya çıkardı.

İKEA'dan ürünlerini tanıtım amaçlı kiralık daire! Aylık yaklaşık 10 lira

İsveç merkezli dünyaca ünlü mobilya ve ev eşyaları üreticisi IKEA, çok amaçlı ürünlerinin tanıtımını yapmak üzere dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.

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İKEA'dan ürünlerini tanıtım amaçlı kiralık daire! Aylık yaklaşık 10 lira

Başkent Tokyo'nun en pahalı semtlerinden biri olan Shinjuku'da bulunan 10 metrekarelik bir daireyi kendi ürünleriyle donatan firma, daireyi aylık 99 yen (10 Türk Lirası) fiyatla kiraya vereceğini duyurdu.

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İKEA'dan ürünlerini tanıtım amaçlı kiralık daire! Aylık yaklaşık 10 lira

"Tiny Homes (Küçük Ev)" projesi kapsamında hayata geçirilen kampanyanın, firmanın çok amaçlı ürünlerinin dar alanlarda dahi konforlu bir yaşam sunabildiğine dikkat çekmeyi hedeflediği belirtildi.

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İKEA'dan ürünlerini tanıtım amaçlı kiralık daire! Aylık yaklaşık 10 lira

İçinde yok yok

Yatak odası şeklinde kullanılan bir asma kata sahip dairenin giriş katında mutfak, çamaşır makinesi alanı, banyo ve tuvaletin olduğu firma tarafından paylaşılan görsellere yansırken, kiracı adaylarının 3 Aralık'a kadar başvuru yapabileceği ifade edildi. 

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