'İhtiyacımız' deyip yanıtladı fiyatını duyan 'pes' dedi! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan olay sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun oyuncu eşi Sinem Kobal'ın basın mensuplarının sorusuna verdiği yanıt oldu oldu. Kobal'ın ihtiyacının fiyatı dudak uçuklattı.
Sinem Kobal, 5 yıl önce kendisinden 13 yaş büyük Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine girmişti. Ekim ayında çift, kızları Lalin'i kucaklarına almıştı.
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Sinem Kobal yakın dostu Burçin Terzioğlu ile önceki gün Etiler’de görüntülendi.
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Soruları yanıtlayan Kobal, “Lalin’le ilgileniyorum. Onu büyütüyorum. Şu zor günlerde ben Lalin’in tadını çıkarıyorum. Neşe kaynağımız oldu” diye konuştu.
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Kobal, “Ben kendim ilgilenmekten çok mutluyum ama tabii ki yardım almak önemli." dedi.
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