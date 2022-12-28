İhtiyaç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek
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Aile ve Sosyal İşler Bakanı Derya Yanık, yaptıkları doğal gaz tüketiminin destek ödemelerinin başladığını açıklamıştı. Soğuk kış günlerinin etkisini göstermeye başlamasıyla doğalgaz faturaları da yükseldi. Faturasını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi kişilere 1800 lira ile 5 bin lira arasında ödeme yapılıyor. Başvuruları ise e-Devlet kapısı üzerinden yapılıyor. İşte bakanlığın uyguladığı destek ödemsinin detayları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım ödemelerine devam ediyor.
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İhtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan bakanlık ödeme ve başvuru detaylarını açıklamıştı.
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Vatandaşların hesabına 2.500 TL'ye varan yardım ödemeleri yatırılıyor.
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İşte destek ödemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…
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