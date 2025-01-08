İhtiyaç kredisi faizleri düştü! 50 bin ve 100 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığında, %4 ve altındaki seçeneklerde artış gözlemleniyor. 8 Ocak 2024 itibarıyla en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarında ise vadeye ve tutara göre farklılıklar dikkat çekiyor.