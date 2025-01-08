İhtiyaç kredisi faizleri düştü! 50 bin ve 100 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu
TCMB’nin faiz indiriminin ardından kredi faizlerinde aşağı yönlü hareketlilik başladı. En fazla tercih edilen 50 bin TL ve 100 bin TL’nin faiz oranı ile geri ödemesi belli oldu. Detaylara bakın...
Piyasalarda gözler tüketici kredisi faizlerine çevrildi. İlk indirim bu hafta başı itibarıyla konut kredisi faiz oranlarında gerçekleşti. 120 ay vadede en düşük oranlı konut kredisi faizi %2,79’a geriledi. Tüketici kredilerinin en büyük hacmini oluşturan “ihtiyaç kredisi” faiz oranlarında da düşüş beklentisi yükseldi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bakıldığında, %4 ve altındaki seçeneklerde artış gözlemleniyor. 8 Ocak 2024 itibarıyla en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarında ise vadeye ve tutara göre farklılıklar dikkat çekiyor.
50 bin TL kredi için...
-12 ay vadede en düşük oranı %2,99 ile Alternatif Bank sunuyor. Aylık taksit 5 bin 293 TL ve yıllık geri ödeme 63 bin 763 TL oluyor.
-24 ay vadede en düşük oranı %3,66 ile Getir Finans sunuyor. Aylık taksit 3 bin 539 TL ve 2 yıllık geri ödeme 84 bin 929 TL oluyor.