İhsan Sabancı’nın evlilik dışı doğan kızı Sevilay Sabancı Çınar'a 13 milyon tazminat
Türkiye’nin en zengin ailelerinden Sabancı ailesi miras davasıyla gündemde. İhsan Sabancı’nın evlilik dışı doğan kızı Sevilay Sabancı Çınar kardeşlerinden tam 13 milyon tazminat alma hakkı kazandı.
Türkiye’nin en zengin ailelerinden Sabancı ailesi miras davasıyla gündemde. 24 Aralık 1979 yılında 49 yaşında hayatını kaybeden işadamı İhsan Sabancı’nın evlilik dışı doğan kızı Sevilay Sabancı Çınar kardeşlerinden tam 13 milyon tazminat alma hakkı kazandı.
40 yıl önce vefat eden İhsan Sabancı'nın Nevin Tenik ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğan Sevilay Sabancı Çınar’ın Sabancı Holding'e açtığı ve 15 yıldır süren miras davası, İstanbul 20'nci Asliye Hukuk Mahkemesince noktalandı. İhsan Sabancı’nın evlilik dışı ilişkiden doğan kızı Sevilay Sabancı Çınar’a, Güler Sabancı’nın da aralarında olduğu kardeşleri tarafından 5.8, faiziyle birlikte tam 13 milyon para ödenecek.
Sevilay Sabancı Çınar'ın dedesi merhum işadamı Hacı Ömer Sabancı'nın mirasından istediği pay mahkeme tarafından karara bağlandı. Yargıtay 14'üncü Hukuk Dairesi, geçtiğimiz yıl Sevilay Sabancı Çınar'ın Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın mirasçısı olduğunu onamıştı.
Sevilay Sabancı Çınar'ın, dedesinin mirasından pay istediği Emirgan'daki 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk'ün tapusunun iptali ve intifa hakkının terkini davasında önceki gün karar çıktı. Mahkeme, Atlı Köşk için İhsan Sabancı'nın kızı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın da aralarında bulunduğu beş kardeşin, Sevilay Sabancı Çınar'a 5 milyon 833 bin TL tazminat ödemesine hükmederek davayı bitirdi. Hakim, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren istinaf yasa yolunun açık olduğunu belirtti.