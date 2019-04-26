İhsan Sabancı’nın evlilik dışı doğan kızı Sevilay Sabancı Çınar'a 13 milyon tazminat

Sevilay Sabancı Çınar'ın, dedesinin mirasından pay istediği Emirgan'daki 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk'ün tapusunun iptali ve intifa hakkının terkini davasında önceki gün karar çıktı. Mahkeme, Atlı Köşk için İhsan Sabancı'nın kızı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın da aralarında bulunduğu beş kardeşin, Sevilay Sabancı Çınar'a 5 milyon 833 bin TL tazminat ödemesine hükmederek davayı bitirdi. Hakim, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren istinaf yasa yolunun açık olduğunu belirtti.