İhsan Hala açtı ağzını yumdu gözünü: Armağan Çağlayan'ı bombaladı! "Beni kandırdı hakkımı helal etmiyorum"

Ben kendimi bildim bileli böyleyim zaten. Kendimi fark ettiğimden beri ev işi yapayım, temizlik yapayım, anneme yardım edeyim hep öyleydim. Ha tabii İzmir'e gidip geldikten sonra (Manisa'ya) daha da bu şekil giyinmeye başladım. Böyle daha rahat hissettim kendimi. Ta ki 2011 yılına kadar. Ne zaman gazetelere çıktım, 'hala' oldum ondan sonra daha da rahat. Yani en azından özgürüm, eskiden bir baskı vardı üzerimde gizli saklı... Nasılsa şimdi herkes biliyor. İsteyen bu şekil kabul eder, istemeyen etmez. Bu hayat benim hayatım. Kötü bir şeyim olmadıktan sonra bu şekilde yaşamaya devam ediyorum.