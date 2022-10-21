İhsan Hala açtı ağzını yumdu gözünü: Armağan Çağlayan'ı bombaladı! "Beni kandırdı hakkımı helal etmiyorum"
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşayan ve sosyal medya fenomeni İhsan Hala olarak bilinen Ali İhsan Çolak geçtiğimiz aylarda ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmuş, yaşadığı zor günleri tüm samimiyetiyle anlatmıştı. Caner Toygar'ın Youtube kanalına katılan İhsan Hala bu kez Çağlayan hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı ve "beni kandırdı hakkımı helal etmiyorum" dedi.
Sosyal medyanın yakından tanıdığı Manisalı İhsan Hala, daha önce katıldığı Armağan Çağlayan programı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Gerçek adı Ali İhsan Çolak olan ve İhsan Hala olarak tanınan sosyal medya fenomeni Caner Toygar'la 'Bla Bla Şov'a katıldı. Ünlü fenomen bu kez daha önce katıldığı Armağan Çağlayan ve programı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü televizyoncunun kendini kandırdığını ifade eden İhsan Hala, "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.
Daha önce Armağan Çağlayan'ın Youtube Kanalına katılan İhsan Hala samimi açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Trans birey 'İhsan Hala' olarak tanınan Ali İhsan Çolak yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:
Ben kendimi bildim bileli böyleyim zaten. Kendimi fark ettiğimden beri ev işi yapayım, temizlik yapayım, anneme yardım edeyim hep öyleydim. Ha tabii İzmir'e gidip geldikten sonra (Manisa'ya) daha da bu şekil giyinmeye başladım. Böyle daha rahat hissettim kendimi. Ta ki 2011 yılına kadar. Ne zaman gazetelere çıktım, 'hala' oldum ondan sonra daha da rahat. Yani en azından özgürüm, eskiden bir baskı vardı üzerimde gizli saklı... Nasılsa şimdi herkes biliyor. İsteyen bu şekil kabul eder, istemeyen etmez. Bu hayat benim hayatım. Kötü bir şeyim olmadıktan sonra bu şekilde yaşamaya devam ediyorum.
"Hiçbir gelirim yok, komşularımın ve takipçilerimin yardımıyla geçiniyorum"
"Hiçbir gelirim yok, komşularımın ve takipçilerimin yardımıyla geçinen bir insanım ama inanılmaz mutlu ve huzurluyum" diyen İhsan Hala, "Şu an buraya geldim ama dönmek için ışınlanayım. Burayı da geçtim Akhisar 14 km. Komşularımla oturmaya gidiyoruz, en fazla bir saat. İkinci saat köye gidelim, eve gidelim diye çocuk gibi tutturuyorum. Köyün yoluna döndüğüm zaman dünyalar benim oluyor. Ne parasızlık, ne açlık, ne susuzluk hiçbir şey aklıma gelmiyor" demişti.