BIST 2.530
DOLAR 16,50
EURO 17,45
ALTIN 973,84

İhbar geldi ekipler harekete geçti! Kanalizasyonda aradılar

İhbar geldi ekipler harekete geçti! Kanalizasyonda aradılar

ANTALYA'DA kanalizasyona hırsızlık şüphelisi girdiği ihbarı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Kanalizasyonda yapılan incelemede ise şüpheliye rastlanılmadı.

İhbar geldi ekipler harekete geçti! Kanalizasyonda aradılar

Kepez'de orta refüjdeki kanalizasyona hırsızlık şüphelisinin girdiği ihbarı üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, hırsızlık şüphelisini aramak için kanalizasyon kapağını açtı. Merdiven yardımıyla kanalizasyona el feneriyle giren polis memuru, kanalizasyon içerisinde yoğun çamurun bulunduğunu ve herhangi bir ayak izine rastlamadığını belirtti.

17
İhbar geldi ekipler harekete geçti! Kanalizasyonda aradılar

Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis ve itfaiye ekipleri, ardından bölgeden ayrıldı.

27
İhbar geldi ekipler harekete geçti! Kanalizasyonda aradılar
37
İhbar geldi ekipler harekete geçti! Kanalizasyonda aradılar
47