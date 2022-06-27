İhbar geldi ekipler harekete geçti! Kanalizasyonda aradılar

Kepez'de orta refüjdeki kanalizasyona hırsızlık şüphelisinin girdiği ihbarı üzerine, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, hırsızlık şüphelisini aramak için kanalizasyon kapağını açtı. Merdiven yardımıyla kanalizasyona el feneriyle giren polis memuru, kanalizasyon içerisinde yoğun çamurun bulunduğunu ve herhangi bir ayak izine rastlamadığını belirtti.