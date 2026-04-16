BIST 14.290
DOLAR 44,76
EURO 52,85
ALTIN 6.932,99

İhanet ve kürtaj iddiaları evliliğinde kriz çıkarmıştı! Sabri Sarıoğlu ilk kez konuştu

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, son günlerde gündeme gelen iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Hakkında ortaya atılan 'ihanet', 'şiddet' ve 'zorla kürtaj' yaptırdığı' iddialarıyla ilgili Sarıoğlu, konuyu yargıya taşıdıklarını duyurdu.

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun, geçen yıl eşi Yağmur Sarıoğlu'nu aldattığı iddia edilmişti. Sarıoğlu'nun ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı, ardından kürtaj süreci nedeniyle aile içinde büyük bir kriz çıktığı ileri sürülmüştü.

LARA'DAN SUÇLAMA

Habertürk'ün haberine göre; Lara Aslan isimli bir kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla eski futbolcuya yönelik dikkat çeken suçlamalarda bulundu.Lara Aslan, maddi, fiziksel ve cinsel sağlık boyutuna uzanan çok sayıda suçlama yöneltti.

''HAMİLEYKEN ŞİDDET GÖRDÜM''

Sosyal medyadan açıklama yayımlayan Aslan, “Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın” sözleriyle sağlıkla ilgili ciddi bir iddiayı gündeme taşıdı. Aslan ayrıca, “Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış" cümlelerini belirtti.

''BANA 30 BİN DOLARDAN FAZLA BORCU VAR''

Aslan, maddi olarak da zarara uğradığını söyleyerek, “4 yıl, hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hâlâ 30 bin dolardan fazla borcu var" mesajını yazarak Sabri Sarıoğlu'na suçlamalar yöneltti.

