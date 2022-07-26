İhanet iddiaları ile gündeme düşmüştü! Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile aşk tazeledi, öyle bir paylaşım yaptı ki...

Sesiyle, söylediği arabesk şarkılarla, acıklı hayat hikayesiyle hafızalara kazınan Kibariye kendisinden 19 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile evlenmişti. Ünlü çift birçok kez ihanet iddiasıyla gündeme gelmişti. Her seferinde eşini koruyan Kibariye "Bir günlük kaçamak için boşanmam" demişti. Ünlü şarkıcı bu kez sosyal medyada ilgi odağı oldu. Eşiyle romantik pozunu paylaşan Kibariye'yi takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. İşte o paylaşım...