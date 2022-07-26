İhanet iddiaları ile gündeme düşmüştü! Kibariye eşi Ali Küçükbalçık ile aşk tazeledi, öyle bir paylaşım yaptı ki...
Arabesk şarkılarıyla, güçlü sesiyle, dramatik yaşam hikayesiyle akıllarda kalan Kibariye sevgilisi Ali Küçükbalçık ile evlenmişti. Özel hayatı merak konusu olan şarkıcı sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Eşi tarafından birçok kez ihanet iddiasıyla sarsılan Kibariye Küçükbalçık ile romantik tatil pozunu paylaştı...
Sesiyle, söylediği arabesk şarkılarla, acıklı hayat hikayesiyle hafızalara kazınan Kibariye kendisinden 19 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile evlenmişti. Ünlü çift birçok kez ihanet iddiasıyla gündeme gelmişti. Her seferinde eşini koruyan Kibariye "Bir günlük kaçamak için boşanmam" demişti. Ünlü şarkıcı bu kez sosyal medyada ilgi odağı oldu. Eşiyle romantik pozunu paylaşan Kibariye'yi takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. İşte o paylaşım...
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti.
Daha önce kendisini aldatan eşini affeden Kibariye'nin kocası Ali Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülenmişti.