İhanet iddiaları gündemi sallamıştı! Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş'tan bomba açıklama geldi!

Başrolünü İbrahim Erkal ile paylaştığı "Canısı" filmiyle tanınan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile hafızalara kazınan Emine Ün 2012 yılında Tolga Karakaş ile dünya evine girmişti. Ünlü çift 9 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalamıştı. Geçtiğimiz gün ortaya atılan iddia olay oldu! Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş eski baldızı Mine Ün ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü! İşte olayın tüm detayları... İddialara cevap veren Karakaş " Konuyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklama yapan Karakaş, "Haber ve paylaşımlar iftira niteliğindedir. Yasal yollara başvuracağız" dedi....