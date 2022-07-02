İhanet iddiaları gündemi sallamıştı! Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş'tan bomba açıklama geldi!
Modellik yaparak başladığı kariyerine oyunculuğu ekleyen Emine Ün başrolünü İbrahim Erkal ile paylaştığı "Canısı" filmiyle tanınmıştı. Ün 2012 yılında Tolga Karakaş ile evlenmişti. Ünlü çift 9 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalamıştı. Geçtiğimiz gün ortaya atılan iddiaya göre Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş eski baldızı Mine Ün ile aşk yaşıyor.. iddialara cevap veren Karakaş " Konuyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklama yapan Karakaş, "Haber ve paylaşımlar iftira niteliğindedir." dedi
Başrolünü İbrahim Erkal ile paylaştığı "Canısı" filmiyle tanınan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile hafızalara kazınan Emine Ün 2012 yılında Tolga Karakaş ile dünya evine girmişti. Ünlü çift 9 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalamıştı. Geçtiğimiz gün ortaya atılan iddia olay oldu! Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş eski baldızı Mine Ün ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü! İşte olayın tüm detayları... İddialara cevap veren Karakaş " Konuyla ilgili avukatı aracılığıyla açıklama yapan Karakaş, "Haber ve paylaşımlar iftira niteliğindedir. Yasal yollara başvuracağız" dedi....
O iddia olay oldu
Oyuncu Emine Ün ve 2021 Nisan'ında boşandığı eşi Tolga Karakaş hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Emine Ün'ün eski eşi Karakaş'ın Emine Ün'ü kardeşi Mine Ün ile aldattığı iddiası olay oldu.
Hiçbir bilgiye sahip değil
İddiaların ardından avukatı aracılığı ile açıklama yapan Emine Ün, kız kardeşi Mine Ün ve eski eşi Tolga Karakaş'ın özel hayatları hakkında hiç bir bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.
Bomba iddia ortaya çıktı
2012 yılında evlenen Emine Ün ile Tolga Karakaş 2021'in nisan ayında ise boşandı. İkilinin ilişkisini bitirmesinin ardından ortaya bomba bir iddia atıldı.