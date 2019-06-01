İhanet ettiği iddia edilmişti! Mustafa Sandal o iddialara cevap verdi

Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic'ten ayrıldıktan sonra Melis Sütşurup ile bir ilişki yaşamaya başlamıştı. 5 aydır birlikte olan Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal ile alakalı ortaya atılan iddialar herkesi şaşırtmıştı.