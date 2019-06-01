İhanet ettiği iddia edilmişti! Mustafa Sandal o iddialara cevap verdi
Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup'u Fransa'da aldattığı iddia edilmişti. Mustafa Sandal o iddialara cevap verdi.
Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic'ten ayrıldıktan sonra Melis Sütşurup ile bir ilişki yaşamaya başlamıştı. 5 aydır birlikte olan Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal ile alakalı ortaya atılan iddialar herkesi şaşırtmıştı.
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Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'un Türkiye'ye dönmesiyle Cannes'da çapkınlık turuna çıktığı iddia edilmişti. Yakın bir dostu ile Fransa'da kalan popçu, çılgın partileriyle ünlü mekanda esmer bir kadınla görüntülenmişti.
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Posta'da yer alan habere göre; Bir hayranının fotoğraflarını çekmesi sonucunda basında ihanet haberleri çıkan şarkıcı, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.
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Mustafa Sandal, iddialar için "Dedikodular çirkin. Melis ile ilişkimiz devam ediyor" diye konuştu.
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