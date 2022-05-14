İğrenç şeyler duyuyorum! Ailesine resti çekti: Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu miras kararını açıklamıştı

Eşinin ölümünün ardından miras kararını Erken "“Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." demişti.