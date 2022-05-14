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İğrenç şeyler duyuyorum! Ailesine resti çekti: Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu miras kararını açıklamıştı

İğrenç şeyler duyuyorum! Ailesine resti çekti: Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu miras kararını açıklamıştı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, sosyal medya hesabından şaşırtan kararını açıkladı.

İğrenç şeyler duyuyorum! Ailesine resti çekti: Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu miras kararını açıklamıştı

Sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. 

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İğrenç şeyler duyuyorum! Ailesine resti çekti: Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu miras kararını açıklamıştı

Eşinin ölümünün ardından miras kararını Erken "“Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." demişti.

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İğrenç şeyler duyuyorum! Ailesine resti çekti: Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu miras kararını açıklamıştı

Erken "Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla” ifadesini kullanmıştı.

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İğrenç şeyler duyuyorum! Ailesine resti çekti: Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu miras kararını açıklamıştı

 Erken, geçen günlerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin izinsiz kiraya verildiğini söylemişti.

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