İğrenç şeyler duyuyorum! Ailesine resti çekti: Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu miras kararını açıklamıştı
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, sosyal medya hesabından şaşırtan kararını açıkladı.
Sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Eşinin ölümünün ardından miras kararını Erken "“Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." demişti.
Erken "Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla” ifadesini kullanmıştı.
Erken, geçen günlerde Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin izinsiz kiraya verildiğini söylemişti.