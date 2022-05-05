BIST 2.472
DOLAR 14,86
EURO 15,71
ALTIN 903,75

İğrenç olay! Tecavüze uğradı polise şikayete gidince kabusu yıkıldı: Teyzesinin gözü önünde...

İğrenç olay! Tecavüze uğradı polise şikayete gidince kabusu yıkıldı: Teyzesinin gözü önünde...

Tecavüz vakalarıyla sık sık haber olan Hindistan'dan gelen son haber ülkeyi karıştırdı.

İğrenç olay! Tecavüze uğradı polise şikayete gidince kabusu yıkıldı: Teyzesinin gözü önünde...

Hindistan’da korkunç bir olay yaşandı. Hintli yetkililer, toplu tecavüze uğradığını bildirmek için karakola giden 13 yaşındaki bir kızın, olayı ihbar ettiği polis memuru tarafından tecavüze uğradığını söyledi.

118
İğrenç olay! Tecavüze uğradı polise şikayete gidince kabusu yıkıldı: Teyzesinin gözü önünde...

Polis memuru Tilakdhari Saroj, suçun işlendiği kuzey Hindistan eyaleti Uttar Pradesh’te tutuklandı.

218
İğrenç olay! Tecavüze uğradı polise şikayete gidince kabusu yıkıldı: Teyzesinin gözü önünde...

Saroj’un olayın ortaya çıkmasının ardından kaçtığı ve bir süre kaçak olarak saklandığı belirtildi.

318
İğrenç olay! Tecavüze uğradı polise şikayete gidince kabusu yıkıldı: Teyzesinin gözü önünde...

İsmi açıklanmayan küçük kızın babası polise, dört erkeğin kızını 22 Nisan’da komşu eyalet Madhya Pradesh’e götürdü. 

418