İğrenç olay! Kadın öğretmen öğrencisine tecavüz etti: Skandal sözlerle savundu
İNGİLTERE'de 25 yaşındaki kadın öğretmenin karıştığı iğrenç olay ülke gündemine oturdu.
İngiltere'de 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği için tutuklanan 25 yaşındaki öğretmen Fatinah Hossain, mahkemede kendini skandal sözlerle savundu.
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Hossain, tüm erkek öğrencilerin azgın olduğunu ve sınıfta kendisiyle flörtleşmeye çalıştıklarını söyledi.
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Fatinah Hossain isimli öğretmen, aylarca öğrencisiyle ilişki yaşadığını, daha sonra hamile kaldığını itiraf etti.
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Öğretmen, durumu öğrencisine anlattığında, öğrencinin ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi.
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