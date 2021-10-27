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İğrenç olay! Kadın öğretmen öğrencisine tecavüz etti: Skandal sözlerle savundu

İğrenç olay! Kadın öğretmen öğrencisine tecavüz etti: Skandal sözlerle savundu

İNGİLTERE'de 25 yaşındaki kadın öğretmenin karıştığı iğrenç olay ülke gündemine oturdu.

İğrenç olay! Kadın öğretmen öğrencisine tecavüz etti: Skandal sözlerle savundu

İngiltere'de 14 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği için tutuklanan 25 yaşındaki öğretmen Fatinah Hossain, mahkemede kendini skandal sözlerle savundu. 

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İğrenç olay! Kadın öğretmen öğrencisine tecavüz etti: Skandal sözlerle savundu

Hossain, tüm erkek öğrencilerin azgın olduğunu ve sınıfta kendisiyle flörtleşmeye çalıştıklarını söyledi.

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İğrenç olay! Kadın öğretmen öğrencisine tecavüz etti: Skandal sözlerle savundu

Fatinah Hossain isimli öğretmen, aylarca öğrencisiyle ilişki yaşadığını, daha sonra hamile kaldığını itiraf etti.

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İğrenç olay! Kadın öğretmen öğrencisine tecavüz etti: Skandal sözlerle savundu

Öğretmen, durumu öğrencisine anlattığında, öğrencinin ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi.

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