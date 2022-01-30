İğrenç olay! 4 erkek tecavüz etti: Kadının yüzünü mürekkebe boyayıp zorla sokaklarda...
Dünya Hindistan'dan gelen mide bulandıran görüntüler ile sarsıldı.
Hindistan'da meydana gelen iğrenç olay dünya gündemine oturdu. Ülkenin Delhi kentinde bir aile oğullarının ölümünden sorumlu tuttukları 20 yaşındaki bir çocuk annesi kadına dehşeti yaşattı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, kadın dört erkek tarafından evinden kaçırıldı ve tecavüze uğradı.
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Daha sonra saçları kesilen ve yüzü mürekkep ile boyanan kadın zorla sokakta dolaştırıldı.
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O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı, görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu
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