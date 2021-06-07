İğrenç mesajları Duygu Özaslan ifşa etti! 11 gün önce babası ölmüştü pozları olay oldu
2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından ifşada bulundu.
30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi edindi. Cesur pozları ve ilginç reklamlarıyla Özaslan, sık sık gündemde yer ediniyor.
YouTuber Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde babasının geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda ettiğini duyurmuştu.
Üzüntüsünü dile getiren Özaslan, "Dün gece canım babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı. Hala inanamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Babasını kaybederek tarifsiz bir acı yaşayan Youtuber Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlar nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.