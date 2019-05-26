İğrenç görüntüler! Dağınıklığın ve pisliğin böylesi görülmedi
Temizlik hastalarının aslı yakınından bile geçmeyeceği evlerden derlenen görüntüler "Bu kadarı da olmaz" dedirten cinsten.
Eğer titiz biri olduğunuzu düşünüyorsanız ve en ufak bir tozdan ya da pislikten rahatsız oluyorsanız bu habere devam etmeyin. Çünkü evinizde asla görmek istemeyeceğiniz görüntüler aşağıda sıralandı.
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Eğer düzenli veya titiz biriyseniz, ev arkadaşıyla ya da dağınık bir eşle yaşamak bir hayli zor olabilir. İşte dağınık insanlarla yaşayan titiz kişilerin her gün görmek zorunda kaldığı birbirinden ilginç görüntüler...
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Kirli kıyafetleri, boş şişeleri, yemek artıklarını, sararmış çarşafları görmezden gelmek bu hayatın belki de en zor şeyi olabilir.
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Bu fotoğraflarda gördüğünüz görüntüler aynı evde kendisinden çok farklı, dağınık, yeri geldiğinde pasaklı kişilerle yaşamanın nasıl bir şey olduğunu gösteren insanlara ait.
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