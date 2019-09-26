İğrenç! Eski polis memuru 4 kadına tecavüz etti

‘Soygun’ ve ‘Ciddi Darp’ suçlamasıyla tutuklanan Alexander Satlaev, dün cezaevine konuldu.Bu arada Rus medyasında çıkan bazı haberlere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti bölgesinde eski bir polis müfettişi (dedektif) olan Alexander Satlaev, 2013 yılında 4 kişiye tecavüz ettiği gerekçesiyle görevinden alınıp 4 yıl hapse mahkum edildi.