İğrenç! Eski polis memuru 4 kadına tecavüz etti
KIBRIS Girne'de daha önce 4 ayrı tecavüz davasından yargılanan eski polis Rus uyruklu Alexander Satlaev hırsızlık yaparken yakalandı.
Girne’de bir kadını boğazını sıkarak bayılttıktan sonra çantasındaki paraları çalan Rus uyruklu Alexander Satlaev, kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı. Polis, zanlının, kadının elindeki çantada muhafaza edilen 300 TL ile 35 Euro nakit parayı şiddet kullanarak aldığı için ‘soygun’ suçunu işlediğini belirterek, bu suçun müebbet hapis cezası öngördüğüne dikkat çekti.
‘Soygun’ ve ‘Ciddi Darp’ suçlamasıyla tutuklanan Alexander Satlaev, dün cezaevine konuldu.Bu arada Rus medyasında çıkan bazı haberlere göre, Rusya Federasyonu’na bağlı Altay Özerk Cumhuriyeti bölgesinde eski bir polis müfettişi (dedektif) olan Alexander Satlaev, 2013 yılında 4 kişiye tecavüz ettiği gerekçesiyle görevinden alınıp 4 yıl hapse mahkum edildi.
Seri tecavüz suçlamasından mahkum
Haberde, mahkeme tarafından “seri tecavüz” suçlamasından mahkum olan Alexander Satlaev’in mağdurlara kişi başı 250 bin Rus Rublesi tazminat ödediği ve geçtiğimiz mart ayında şartlı tahliyeyle serbest bırakıldığı öne sürüldü.
Dedektiflik görevinden uzaklaştırıldı
Satlaev’in, kurbanlarına “karanlık ve ıssız yerlerde” saldırdıktan sonra tecavüz ettiği ve olay yerinden gizlice ayrıldığı, daha sonra ise “kendi işlediği suç” mahalline giderek “inceleme” yaptığı ileri sürüldü. Olayın Rusya’da büyük yankı uyandırdığı belirtilirken, Satlaev’in tutuklandıktan sonra dedektiflik görevinden uzaklaştırıldığı iddia edildi.