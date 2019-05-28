Iggy Azalea'nın çıplak fotoğrafları başına dert oldu

''Gerçekten midemi bulandırdı": Kendisi hakkında yapılan birçok yorumu okuduğunu belirten 28 yaşındaki rapçi, "İnsanların, vücudum üzerinden kurdukları hayalleri ve düşüncelerini paylaşmaları beni oldukça rahatsız etti. Düşüncelerin bu kadar açık dile getirilmesi gerçekten midemi bulandırdı" dedi.