Iggy Azalea mavi tiklilerin taciz mesajlarını ifşa etti 15 bin dolar teklifi olay!
Dünyaca ünlü rapçi Iggy Azalea, Instagram'dan mavi tikli popüler hesapların mesajlarını ifşa etti. 15 bin dolar teklifi ise duyanları şoke etti.
Avustralyalı müzisyen Iggy Azalea, kendisine sosyal medya üzerinden mesaj göndererek taciz eden ve çeşitli taleplerde bulunanları ifşa etti. İsimlerin üzerini çizen yıldız şarkıcı mesajların içeriklerini yayınladı.
Azalea, TikTok hesabından yayınladığı videonun arka planında kendisine gönderilen uygunsuz yazıları kullandı. Mesajların, kimliği açıklanmayan bazı ünlü rapçilerden geldiği iddia edildi.
Uygunsuz içeriklerin birinde bir sosyal medya kullanıcısı, Iggy Azalea'ya kendisiyle sadece telefonda konuşması karşılığında 15 bin dolar teklif etti.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda anne olduğunu duyuran rapçi Iggy Azalea, katıldığı bir televizyon programında hamileliğini nasıl gizlediğini anlatmıştı.