Iğdırlı doktor Mutlay Sayan'ın müthiş hikayesi! Tekstil atölyesinde çocuk işçiydi ABD'de "Harika Çocuk" oldu
Mutlay Sayan Iğdır’da doğdu. Tarlada ve konfeksiyon atölyelerinde 'çocuk işçi' olarak çalıştı. Okula ancak 13 yaşında başlayabildi Öğretmenlerinin desteğiyle de hayatı değişti. Lisede geliştirdiği proje ona ABD’nin kapasını araladı. 100 bin genç bilim insanı arasından “Harika Çocuk” seçildi. Şimdi kansere çare bulmak için çalışıyor.
ABD'de 100 bin genç bilim insanı arasından “Harika Çocuk” seçilen Türk doktor Mutlay Sayan'ın bayarı hikayesi herkese parmak ısırtırken, Anadalo'nun yoksul çocuklarına da ışık saçıyor. Iğdır'ın küçük bir köyü olan Necefali'de 1988 yılında çiftçi bir ailenin dördüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi Mutlay Sayan…
Anne ve babası, üç kızlarının ardından doğan oğullarına mutluluktan ilk akıllarına gelen ‘Mutlay' ismini verdi. Aile, geçimini tarlada çalışıp hayvancılık yaparak sağlıyordu. 6 kişilik ailede kimse okuma yazma bilmiyordu. Mutlay, her yıl sadece açıldığı hafta gittiği köy okulunu ailesinin işlerine yardım ettiği için bıraktı. Babası Firiddin Sayan'ın hastalığı nedeniyle İstanbul'a göç ettiklerinde Mutlay 11 yaşındaydı. Bağcılar Güneşli'de bir ev kiraladılar.
11 yaşında çocuk işçiydi
Mutlay, 11 yaşındayken ablalarıyla birlikte konfeksiyon atölyesinde işe başladı. “Ortacı” diye tabir edilen işi yapıyor, tekstil ürünlerini kucaklayıp makinelere taşıyordu. Yaptığı iş, küçük bedeni için çok ağırdı. O dönemi, “Korkunç günlerdi ama çalışmak zorundaydık. Babam kanserdi ve geçinmek zorundaydık. Annem de bizimle işe başladı” diye anlattı Mutlay Sayan… 2.5 yıl tekstil atölyesinde çalışan Mutlay, hep doktor olmanın hayalini kurdu. 13 yaşında tam zamanlı okula başladı. (FOTO: Mutlay Sayan'ın çocukluğu tarlada, merada geçti. Dr. Mutlay Sayan, 2.5 yıl bir konfeksiyon atölyesinde ortacı olarak çalıştı.)
Tek çaresi başarılı olmaktı...
Tekstilde çalıştığı günlerin çok zor olduğunu ve oraya geri dönmemek için okulda başarılı olmaktan başka çaresi olmadığını anlatan Mutlay Sayan, azmi ve çalışkanlığıyla ortaokul ve liseyi birincilikle bitirdi. Lise son sınıftayken matematik alanında geliştirdiği projeyle katıldığı uluslararası bir yarışmadaki birinciliği ona ABD'nin kapılarını araladı. 2005'te babasını kanserden kaybeden Sayan'ın hedefi doktor olup babası gibi kanser hastalarını tedavi etmekti. Bunun için ilk adım yüzde 100 bursla kazandığı ABD'deki Vermont Üniversitesi'nin kimya bölümünü bitirmekti. Ve fakülte birincisi olarak diplomasını aldı.