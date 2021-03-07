Iğdırlı doktor Mutlay Sayan'ın müthiş hikayesi! Tekstil atölyesinde çocuk işçiydi ABD'de "Harika Çocuk" oldu

Tek çaresi başarılı olmaktı...

Tekstilde çalıştığı günlerin çok zor olduğunu ve oraya geri dönmemek için okulda başarılı olmaktan başka çaresi olmadığını anlatan Mutlay Sayan, azmi ve çalışkanlığıyla ortaokul ve liseyi birincilikle bitirdi. Lise son sınıftayken matematik alanında geliştirdiği projeyle katıldığı uluslararası bir yarışmadaki birinciliği ona ABD'nin kapılarını araladı. 2005'te babasını kanserden kaybeden Sayan'ın hedefi doktor olup babası gibi kanser hastalarını tedavi etmekti. Bunun için ilk adım yüzde 100 bursla kazandığı ABD'deki Vermont Üniversitesi'nin kimya bölümünü bitirmekti. Ve fakülte birincisi olarak diplomasını aldı.