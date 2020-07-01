Iğdır'ın 'Tuz deresi' ziyaretçilerine kendini hayran bırakıyor görenin gönlü açılıyor
IĞDIR'da bulunan tuz deresi, suyun buharlaşmasıyla ortaya çıkan görüntüsüyle adeta göreni büyülüyor.
Tuzluca ilçesinde tuzlu suların oluşturduğu dere, taşıdığı yoğun tuz miktarı nedeniyle adeta soğuktan donmuş bir akarsuyu andırıyor. Bölgedeki tuz rezervi nedeniyle hiçbir bitkinin yetişmediği kırmızı toprakların arasından geçen tuz deresi, güzel görüntüler oluşturuyor. Ününü duyanlar bu doğa olayını görmek için akın ediyor.
Önemli tuz rezervine sahip Tuz Dağı'nın eteklerinden çıkan tuzlu su, Aras Nehri'ne karışıyor.
"Dereden sadece tuz akıyor"
Tuz deresinin tanıtımı için gönüllü çalışma yürüten yöre sakinlerinden Metin Gümüştekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tuzluca coğrafi olarak, tuz bakımından oldukça önemli bir bölge. Burada dağın tabanından, tuz kaynağından gelen bir tuz deresi var. Dereden sadece tuz akıyor." dedi.
"Herkes daha önce böyle bir doğa olayı görmediğini söylüyor"
Derenin daha sonra nehirle birleştiğini belirten Gümüştekin, "Suyun buharlaşmasıyla tuz yerde kalıyor, adeta bir tuz nehrine dönüşüyor. Bölge için oldukça önemli bir kaynak. Birçok kişi buraya geldiğinde daha önce böyle bir doğa olayı görmediğini söylüyor." diye konuştu.