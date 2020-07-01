Iğdır'ın 'Tuz deresi' ziyaretçilerine kendini hayran bırakıyor görenin gönlü açılıyor

"Herkes daha önce böyle bir doğa olayı görmediğini söylüyor"

Derenin daha sonra nehirle birleştiğini belirten Gümüştekin, "Suyun buharlaşmasıyla tuz yerde kalıyor, adeta bir tuz nehrine dönüşüyor. Bölge için oldukça önemli bir kaynak. Birçok kişi buraya geldiğinde daha önce böyle bir doğa olayı görmediğini söylüyor." diye konuştu.