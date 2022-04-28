Iğdır'da oğlunun sevgilisine müstehcen görüntüyle şantaj yapıp tecavüz etti müebbetlik dava
IĞDIR'da 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu bırakarak intihar eden Aleyna Ağgül'ün (18) davasında karar çıktı. Genç kızın ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Gökhan Argın (41), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Gökhan Argın'ın, oğlunun sevgilisi olan Aleyna ile oğlunun mahrem görüntülerini ele geçirerek Aleyna'ya şantajla tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.
IĞDIR’da kent merkezinde yaşadığı apartmanının bitişiğindeki apartman boşluğunada 30 Eylül 2021’de ölü bulunan Aleyna Ağgül (18) davasında karar çıktı. Aleyna,’Ölümümden Gökhan Argın sorumludur’ yazılı bir not nırakarak intihar etmişti. Aleyna’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Iğdır’da nakliye firması sahibi olan Gökhan Argın (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, ‘intihara teşvik’ suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.
Önce serbest bırakıldı itiraz üzerine tutuklandı
Şüpheli Gökhan Argın’ın serbest bırakılması kararına Cumhuriyet savcısı, itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara ‘şüpheli’ olarak geçen Aleyna’nın ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemeye aldı.
Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan rapor doğrultusunda hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın’ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklandı.