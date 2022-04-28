Iğdır'da oğlunun sevgilisine müstehcen görüntüyle şantaj yapıp tecavüz etti müebbetlik dava

Önce serbest bırakıldı itiraz üzerine tutuklandı

Şüpheli Gökhan Argın’ın serbest bırakılması kararına Cumhuriyet savcısı, itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara ‘şüpheli’ olarak geçen Aleyna’nın ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemeye aldı.