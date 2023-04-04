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Iğdır'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

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Iğdır'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

İklimi ve coğrafyası ile Doğu'nun 'Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da çiçek açan ağaçlar ile yüksek kesimlerdeki kar, şehirde iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

Iğdır'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

Doğu'nun 'Çukurova'sı Iğdır'da 4 gün önce kar yağışı etkili olmuş, merkezde karlar erirken Iğdır'ı çevreleyen Pamuk Dağı, Tekelti Dağı ve Ermenistan sınırında yer alan Alagöz Dağları ile yıl boyu zirvesinde kar olan Ağrı Dağı yeniden beyaza bürünmüştü.

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Iğdır'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

 Iğdır Ovası'nda ise meyve ağaçları çiçek açarken, her yer yeşile büründü

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Iğdır'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

Iğdır Ovası yeşil, beyaz çiçek ve yeşillikler ile süslenirken, dağların karı ile farklı bir görüntü ortaya çıktı.

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Iğdır'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

Iğdır'da iki mevsimin yaşattığı doğal tablo böyle görüntülendi.

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