Iğdır'da kartala takıldı ilginç şeyler ortaya çıktı! Uydudan takip ettiler

Kuzey Doğa Derneğince Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma Merkezinde yürütülen kuş halkalama ve araştırma çalışmalarında, kuzey yarım küreden güney yarım küreye göç halinde olan ve bilimsel adı Hieraaetus pennatus olan "küçük kartal" cinsi kuş ağlara takıldı.