Iğdır'da kartala takıldı ilginç şeyler ortaya çıktı! Uydudan takip ettiler
IĞDIR'da verici takılarak izlemeye alınan 'küçük kartal' cinsi kuşun takibinde ilginç veriler elde edildi. Kartalın uğrak noktaları bakın nereler oldu, 6 ayda ne kadar yol kat etti...
Kuzey Doğa Derneğince Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma Merkezinde yürütülen kuş halkalama ve araştırma çalışmalarında, kuzey yarım küreden güney yarım küreye göç halinde olan ve bilimsel adı Hieraaetus pennatus olan "küçük kartal" cinsi kuş ağlara takıldı.
Hakkari'den Irak'a uçtu: Iğdır'da 13 Eylül 2021'de 10 gramlık uydu vericisi yerleştirilen kuş, doğaya salındı. Takip sonucu aynı gün Van'dan İran'a, oradan da 14 Eylül 2021'de Hakkari'ye gittiği anlaşılan kartal, Derecik ilçesi yakınlarından Irak'a geçti.
15 yere uğradı: Küçük kartalın, güney yarım küreye göçü esnasında Irak'taki Dicle Nehri, Suudi Arabistan'daki İmam Turki Bin Abdullah Doğa Koruma Alanı, Yemen'in Kızıldeniz sahilindeki Murad sahili, Etiyopya'daki Yangudi Rassa Ulusal Parkı, Koka Rezervuarı...
Hora-Dambal (Ziway) Gölü, Shala Gölü, Abijatta-Shalla Milli Parkı, Abaya Gölü, Chamo Gölü, Chelbi Yaban Hayatı Koruma Alanı, Kenya'daki Turkana Gölü, Uganda'daki Pian Upe Doğal Yaşamı Koruma Alanı, Opeta Gölü ve Elgon Dağı Milli Parkı'na uğradığı saptandı.