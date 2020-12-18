Iğdır köyünü sarsan olay! 4 kardeş babalarını mağaraya gömdü
IĞDIR'da İbrahim Cantemur'un, oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ahırda işlenen cinayet sonrası 4 kardeş babalarını çuvala koyup mağaraya gömdü. Katil evlat, babasını nasıl öldürdüğünü ifadesinde anlattı.
IĞDIR Taşlıca Köyü'ndeki olay 12 Aralık'ta meydana geldi. Jandarma ekipleri, devriye görevi sırasında Yaycı köyü yakınlarında terk edilmiş araç buldu. Yapılan inceleme sonrası aracın Taşlıca köyünde yaşayan 10 çocuk babası İbrahim Cantemur'a ait olduğunu belirlendi. Ailesinin İbrahim Cantemur'a ulaşamadıklarını belirtmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, eğitimli köpeklerle arama çalışması başlattı. Jandarma, Taşlıca köyü yakınlarındaki bir mağarada İbrahim Cantemur'un cansız bedenini buldu.
Cantemur'un cesedi Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, çocukları Emrah (22), Ferdi (21), Metin (24) ve Özcan Cantemir (25) gözaltına alındı.
Annesine kızdı diye...: Öte yandan Iğdır Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan kardeşler, babalarını öldürdüklerini kabul etti. Özcan Cantemur, mahkemede verdiği ifadesinde, babasının annesine kızdığını aralarında tartışma çıktığını söyledi.
Tüfek aramaya çıktı: Babasının av tüfeğini almak için eve girdiğini ileri süren Özcan Cantemur, cinayeti şöyle anlattı: Babam tüfeği bulamayınca kardeşim Emrah ve bana saldırdı, arbede yaşadık. Emrah, babamın telefonunu sakladı. Babam telefonunu aramak için dışarı çıktı. Telefonu bulamayınca 'sizi öldüreceğim, siz kimsiniz kendi babamı, annemi evden kovdum, sizi de buradan çıkarırım' dedi. Anneme karşı ağza alınmayacak küfürler, hakaretler ve tehditler savurdu."