İftarlık Kemalpaşa tatlısı nasıl yapılır şerbetli tatlıların en güzeli!
Bursa'nın Mustafakemalpaşa semtinden adını alan Kemalpaşa tatlısı, şerbetli tatlıların en güzellerinden. Bu enfes tatlıyı yemek için kafe ya da pastaneye gitmenize gerek yok. Hazırladığımız Kemalpaşa tarifiyle siz de evinizde kolayca yapabileceksiniz.
Malzemeler
Bir buçuk su bardağı un
2 adet yumurta
5 çorba kaşığı margarin
150 gram tuzsuz beyaz peynir veya tatlı lor peyniri
1 çay kaşığı karbonat
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Şerbeti için:
İki buçuk su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
1 çorba kaşığı limon suyu
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Kemalpaşa tatlısı tarifine başlamadan önce şerbet için, toz şeker ve suyu kaynatın. Limon suyunu ilave edin. Bir taşım kaynattıktan sonra soğumaya bırakınız.
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Daha sonra yoğurma kabınızın içerisine un, yumurta, 4 çorba kaşığı margarin, rendelenmiş beyaz veya lor peyniri ve karbonat koyun.
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