İftarda mutlaka hurma yiyin! Şekeri olanlar için mucizevi etkisi var
Ramazan deyince akla gelen meyvelerden hurma özellikle birçok insanın muzdarip olduğu yüksek tansiyonu gidermede birebir. Ayrıca vitamin ve mineral kaynağı olan bu meyve, insan vücudundaki şeker seviyesini de düzenliyor. İşte hurmanın daha önce hiç duymadığınız faydaları!
Hurma vücuda kan üretimi sağlar. Akciğerlerden oksijeni vücudun tüm hücrelerine taşıyan bir protein olan hemoglobin ile doludurlar. Tüm hücrelerde oluşan karbondioksiti ise hücrelerden toplayarak akciğerelere taşır ve karbondioksit nefesle dışarı atılır.
Tansiyonu düzenler : Hurma aynı zamanda yüksek tansiyon tedavisinde de bulunmaz bir nimettir. Yüksek miktarda potasyum içeriği ile vücudun potasyum dengesini ayarlar ve tansiyon düzenlenmesine yardımcı olur.
Kansere karşı koruyucu etki : Hurma kansere karşı koruyucu etki gösteren besinlerin başında geliyor. Hurma, tok tutan ve lif kaynağı olan yapısı ve içeriğindeki vitaminler sayesinde çok iyi bir kanser savaşçısıdır.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor
Yüksek antioksidan içeriği ile hurma bağışıklık sisteminizi güçlendirerek tüm vücut işleyişini iyileştirir.