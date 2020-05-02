İftara Osmanlı Mutfağı'ndan Piliç Topkapı yapmaya ne dersiniz?
En güzel ziyafet sofralarının baş tacı olacak kadar iddialı tadı damağınızda kalacak kadar lezzetli harika bir ana yemek geliyor. Piliç Topkapı. İsmiyle Topkapı Sarayı'nın mutfağından size özel hazırlanmış çağrışımı yapan, yumuşacık, sulu sulu pişmiş bir tavuğa sarılmış harikulade bir iç pilavdan oluşan bu enfes lezzeti denemediyseniz, iftara ne yapacağınız belli oldu...
İsminden de anlaşılabileceği Topkapı Sarayı mutfağında doğan bir tarif piliç Topkapı tarifi. Yumuşacık pişmiş bir tavuğa sarılmış nefis bir iç pilavdan oluşan bu tarif evinize saraylara yakışır bir sofra kurdurtacak.
Yapılışı biraz meşakkatli ama böyle bir güzelliğe ulaşmak hiçbir zaman çok da kolay olmamalı. En özel günlerinizde, bayram sofralarından davet yemeklerine kadar şık sofralarda aranan bir yemek olmak piliç Topkapı için vazgeçilmez bir durum. İşte Piliç Topkapı tarifimiz...
Piliç Topkapı Tarifi İçin Malzemeler
4 adet kemiksiz tavuk kalça
0.5 çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 silme tatlı kaşığı tuz
İçi için:
1 su bardağı pirinç
1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
1 yemek kaşığı kuş üzümü
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı sıcak su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Sosu için:
1 çay bardağı su
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1/2 yemek kaşığı domates salçası
Piliç Topkapı Tarifinin Püf Noktası
Tavuk butlarını kasabınızdan rica ederek kemiklerinden ayırtın ve biraz dövdürün. Çıkan tavuk kemiklerini de kaynatarak tavuk suyu yapabilirsiniz.
Piliç Topkapı Tarifi Nasıl Yapılır?
Geniş bir kabın içine zeytinyağını ve baharatları koyup güzelce karıştırın ve açılmış tavuk butlarını bu karışıma güzelce buladıktan sonra üstlerini streç filmle örterek yaklaşık 30 dakika marina olmaları için bekletin.
Derin bir kaba pirinci alın, üstüne tuz serpin ve üstünü geçecek kadar ılık su ekledikten sonra kabarması için yaklaşık 15 dakika bekletin.