İftara Osmanlı Mutfağı'ndan Piliç Topkapı yapmaya ne dersiniz?

İsminden de anlaşılabileceği Topkapı Sarayı mutfağında doğan bir tarif piliç Topkapı tarifi. Yumuşacık pişmiş bir tavuğa sarılmış nefis bir iç pilavdan oluşan bu tarif evinize saraylara yakışır bir sofra kurdurtacak.

Yapılışı biraz meşakkatli ama böyle bir güzelliğe ulaşmak hiçbir zaman çok da kolay olmamalı. En özel günlerinizde, bayram sofralarından davet yemeklerine kadar şık sofralarda aranan bir yemek olmak piliç Topkapı için vazgeçilmez bir durum. İşte Piliç Topkapı tarifimiz...