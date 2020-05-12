İftara ne pişirsem diyorsanız : "Portakallı zeytinyağlı kereviz"
Bu tarifimizde portakallı kereviz nasıl yapılır sorusunun cevaplarını vereceğiz. Portakallı zeytinyağlı kereviz nasıl yapılır? Zeytinyağlı sevenlerin bayılacağı tarifimiz adım adım aşağıda. Afiyet olsun…
Kalorisi az ama bir o kadar da lezzetli bir tarif arıyorsanız portakallı zeytinyağlı kereviz tam size göre. Kereviz sevmeyenlere bile kereviz yedirecek enfes bir tat olan portakallı zeytinyağlı kereviz tarifini denemeden geçmeyin. Peki portakallı kereviz nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte detaylar...
Portakallı zeytinyağlı kereviz malzemeleri:
3 tane orta boy kereviz
1 tane patates
1 tane kuru soğan
½ çay bardağı su
½ çay bardağı zeytinyağı
1 tane havuç
2 bardak portakal suyu
½ kaşık tuz
½ kaşık şeker
Portakallı zeytinyağlı kereviz yapılışı:
Öncelikle kerevizleri soyun ve dilimleyin. Daha sonra limonlu suyun içine koyarak kararmasını önleyin. Patatesleri de soyup dilimleyin.
Bir tencerenin içine zeytinyağını alın. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları koyun ve yarım bardak suyu ekleyin.