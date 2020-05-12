İftara ne pişirsem diyorsanız : "Portakallı zeytinyağlı kereviz"

Kalorisi az ama bir o kadar da lezzetli bir tarif arıyorsanız portakallı zeytinyağlı kereviz tam size göre. Kereviz sevmeyenlere bile kereviz yedirecek enfes bir tat olan portakallı zeytinyağlı kereviz tarifini denemeden geçmeyin. Peki portakallı kereviz nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte detaylar...