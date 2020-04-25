İftara ne pişirsem diyorsanız : "Fırında soslu köfte"
Ramazan'da oruç tutanlar için akşama ben ne yapacağım diye kara kara düşüyorsanız işte size lezzetli ve doyurucu bir seçenek! Fırında soslu kaşarlı köfte nasıl yapılır? İşte malzemeler ve yapılışı...
Malzemeler
500gr kıyma
1 adet yumurta
4 yemek kaşığı ekmek içi (ben daha önce hazırlamış olduğum ekmeklerden kullandım.)
1 tutam maydanoz
3-4 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
Karabiber
Kimyon
Tuz
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Sos için
2 adet büyük boy domates
1 yemek kaşığı tereyağı
Kekik
Tuz
Karabiber
Üzeri için:
Kaşar Peyniri
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Hazırlanışı
Yumurta, soğan, sarımsak ve maydanoz rondoda çekilir.
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Kıyma, ekmek içi ve baharatlar ilave edilerek köfte güzelce yoğurulur.
Vaktiniz var ise 1-2 saat buzdolabında, kapaklı bir kap içerisinde dinlendirilir.
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