İftar ve sahurda içebileceğiniz ayva kompostosu nasıl yapılır?
İçerisinde sayısız vitamin bulunan, şifa dolu hoşaf ve komposto içecekleri Osmanlı döneminden günümüze kadar sofralardan eksik olmamaya devam ediyor. Özellikle Ramazan ayında meyve suyu yerine tercih edilen, bağışıklık sistemini güçlendiren ve susuzluğu gideren bu lezzetleri mutlaka evinizde deneyin. İşte sahurda ve iftarda içebileceğiniz ayva komposto tarifi...
Kışın asitli ve sağlıksız içecekler tüketmek yerine evinizde sağlıklı bir şekilde iftarda ve sahurda tüketebileceğiniz ayva kompostosu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ayva hala satılırken ona bir şans verin!
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Malzemeler:
2 adet çubuk tarçın
4 adet karanfil
10 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
6 adet orta boy ayva
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Ayvaları önceden soyup bekletecekseniz kararmaması için limon suyuyla ovmayı unutmayın. Uç kısımlarını alıp dört eşit parçaya böldüğünüz ayvaların çekirdekli kısımlarını temizleyin.
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Kabuklarını soyduğunuz ayvaları küçük küpler halinde doğradıktan sonra tencereye alın. Toz şeker ilavesiyle karıştırın. Karanfil ve çubuk tarçın sonrasında içme suyu ekleyip ocağa alın.
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