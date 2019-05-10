İftar sofrasında ne varsa kallavi zamlandı! Eski ve yeni fiyatlarına bakın

İftar sofralarına konan hemen her şeyin fiyatı Ramazanla birlikte yüklü zamlar gördü. Bazı ürünlerdeki zamlar yüzde 60'ın üstüne çıktı. Türkiye'deki markalar için fiyat/rekabet araştırması yapan BrandZone, her yıl büyük bir merakla beklenen Ramazan ayı zam şampiyonu gıdalarını açıkladı. İşte en çok zamlanan ürünler: