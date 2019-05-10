İftar sofrasında ne varsa kallavi zamlandı! Eski ve yeni fiyatlarına bakın
Ramazan ayında iftar sofralarının bereketini zamlar kaçırdı. İftar sofralarında en çok tercih edilen gıdalar geçen yıla göre yüzde 50'den fazla zam gördü. Zirvede pirinç var. İşte fiyatlar:
İftar sofralarına konan hemen her şeyin fiyatı Ramazanla birlikte yüklü zamlar gördü. Bazı ürünlerdeki zamlar yüzde 60'ın üstüne çıktı. Türkiye'deki markalar için fiyat/rekabet araştırması yapan BrandZone, her yıl büyük bir merakla beklenen Ramazan ayı zam şampiyonu gıdalarını açıkladı. İşte en çok zamlanan ürünler:
2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 6,03 TL olan 1kg pirincin fiyatı, 2019 Ramazan’da 10,02 TL’ye yükseldi. Pirinç fiyatında yüzde 66 oranında artış yaşandı.
Ramazan’da fiyatı en çok artan ikinci ürün, yüzde 63’lük fiyat artışıyla kuru fasulye oldu. 2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 6,52 TL olan 1 kg kuru fasulyenin fiyatı, 2019 Ramazan’da 10,60 TL’ye yükseldi.
Ramazan’da fiyatı en çok artan üçüncü ürün, yüzde 47’lik fiyat artışıyla sucuk oldu. 2018 yılı Ramazan ayında kampanya fiyat ortalaması 9,99 TL olan 200/225 g sucuğun fiyatı, 2019 Ramazan’da 14,70 TL’ye yükseldi.