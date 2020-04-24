İftar sofralarını tatlandıran keşkül tarifi!
Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından keşkül nasıl yapılır? İşte lezzetli ve hafif bir tatlı olan keşkül için gerekli malzemeler listesi ve yapılış aşaması!
Püf Noktası
Keşkül de sütlaç ve tavuk göğsü gibi piştikten sonra çok yoğun bir kıvamda olmamalı. İçerisinde pirinç unu olduğu ve soğuyunca kıvamını bulacağı için kontrollü olarak pişirin. Eğer buğday nişastası kullanırsanız daha tok ve yoğun bir kıvamı olacaktır, dilerseniz pirinç unu yerine 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası da kullanabilirsiniz.
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Malzemeler
1 litre süt
1 su bardağı şeker
1 adet yumurta sarısı
1 çay bardağı badem tozu
1 çay bardağı hindistan cevizi
2 yemek kaşığı nişasta
1 yemek kaşığı pirinç unu
1 paket vanilya
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Geniş bir tencereye süt ve şekeri alıp çırpmaya başlayın.
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Ardından nişasta ve pirinç ununu da tencereye alın.
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