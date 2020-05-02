İftar sofralarını süsleyen keşkül tarifi

Derviş çantası anlamına gelen keşkül ilginç hikayesiyle dikkat çeker. Osmanlı döneminde gurur ve kibir adına dilenmeye mecbur bırakılan dervişlere yiyeceklerini koymaları için keşkül adı verdikleri çantalar takılırdı. Fukara keşkülü adı da verilen bu lezzet, ileriki zamanlarda kanuni döneminde imaretlerinde fakirlere dağıtılan yüksek kalorili, sütlü bir tatlı halini almıştır. Sizler için derlediğimiz tarif ile lezzetli bir keşkül tatlısı hazırlayabilirsiniz.