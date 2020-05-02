İftar sofralarını süsleyen keşkül tarifi
Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşan lezzetlerden biri olan keşkül büyükten küçüğe herkes tarafından severek yenir. İftar sofralarının da vazgeçilmezi olan keşkül hafif olması ve besleyici özelliği ile ön plana çıkar. Akşam iftar sofrasında sevdiklerinize sunmanız için evde pratik hazırlanan ve tadına doyum olmayan Osmanlı mutfağının sevilen tatlısı keşkül tarifini sizler için derledik.
Derviş çantası anlamına gelen keşkül ilginç hikayesiyle dikkat çeker. Osmanlı döneminde gurur ve kibir adına dilenmeye mecbur bırakılan dervişlere yiyeceklerini koymaları için keşkül adı verdikleri çantalar takılırdı. Fukara keşkülü adı da verilen bu lezzet, ileriki zamanlarda kanuni döneminde imaretlerinde fakirlere dağıtılan yüksek kalorili, sütlü bir tatlı halini almıştır. Sizler için derlediğimiz tarif ile lezzetli bir keşkül tatlısı hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler:
1 litre süt
1 su bardağı şeker
1 adet yumurta sarısı
1 paket vanilya
1 çay bardağı badem tozu
1 çay bardağı hindistan cevizi
1 yemek kaşığı pirinç unu
2 yemek kaşığı nişasta
Yapılışı:
Süt , şeker, yumurta sarısı, nişasta ve pirinç unu tencereye alınır ve çırpılır.
Badem tozu, hindistan cevizi, ardından şekerli vanilin de eklenerek iyice çırpılır.