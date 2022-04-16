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İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı

Anadolu Ajansı
İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldi. Duygusal anların da yaşandığı programda, Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınların anneleriyle tek tek sohbet ederken Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı.

İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldi.

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İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı

Duygusal anların da yaşandığı programda, Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınların anneleriyle tek tek sohbet etti.

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İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı.

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İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı

Programa, Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet, yengesi Songül Çet ve yeğeni Hüseyin Çet, Nuray Demir'in dedesi Osman Gül ve teyzesi Nuriye Gül Çevik

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