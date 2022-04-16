İftar programında duygusal anlar! Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldi. Duygusal anların da yaşandığı programda, Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınların anneleriyle tek tek sohbet ederken Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde şiddet mağduru kadınların yakınlarıyla bir araya geldi.
19
Duygusal anların da yaşandığı programda, Emine Erdoğan şiddet mağduru kadınların anneleriyle tek tek sohbet etti.
29
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun annesi Mezide Haytaoğlu Emine Erdoğan'a sarılarak ağladı.
39
Programa, Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet, yengesi Songül Çet ve yeğeni Hüseyin Çet, Nuray Demir'in dedesi Osman Gül ve teyzesi Nuriye Gül Çevik
49