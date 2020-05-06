İftar önerisi : Fırında makarna nasıl yapılır?

Yapılışı çok basit, kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu lezzet ekonomik bir tarif. İşte bayılacağınız fırında makarna tarifi!

Fırında makarna, makarnanın muhteşem lezzetini ikiye katlayan türden bir yemek. Beşamel sosu, üzerinde eriyen kaşar peyniri ve makarnanın tadıyla şahane bir harmoni oluşturuyor.

17

Malzemeler:
1 paket fırın makarna

Beşamel sos için:
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı un
4 su bardağı süt
Yarım yemek kaşığı tuz

Üzeri için:
Rendelenmiş kaşar peyniri
Tereyağı

27

Yapılışı:

Önce makarnayı tuzlu suda haşlayın. Makarnanız haşlanırken, başamel sosunuzu hazırlamaya başlayın.

37

 Başamel sos için tüm malzemeleri küçük bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar orta ateşte pişirin. 

47