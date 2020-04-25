İftar için ferah bir lezzet: Semizotu Salatası
İftar sofrası için basit malzemelerle pratik bir tarif daha eklemek isterseniz, mutlaka bir salata ekleyin. “Salata basit bir şeydir” deyip geçmeyin! Nasıl yaptığınıza bağlı olarak çok farklı ve lezzetli salatalar elde edebilirsiniz. İşte iftar sofralarınıza renk katacak semizotu salatası tarifi!
Semizotunu genelde yoğurtlu salata, kavurma veya pirinçli yemek olarak tüketiriz. Semizotu salatası çok pratik bir tarif olduğundan iftar için tercih edebilirsiniz.Peki, semizotu salatası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
16
Semizotu Salatası İçin Malzemeler :
1/3 demet semizotu
1 adet orta boy domates
2 adet küçük boy salatalık
3-4 yemek kaşığı konserve mısır
2 yemek kaşığı az dövülmüş ceviz
50 gr beyaz peynir
Zeytinyağı
Limon suyu ya da nar ekşisi
Tuz
26
Semizotu Salatası Yapılışı :
Semizotunu yıkayıp, iyice kurulayın. Semizotlarını irice doğrayın. Domates ve salatalıkları büyük küpler halinde kesin.
36
Derin bir kaba doğranmış sebzeleri koyun. Üzerine mısır taneleri ve dövülmüş ceviz ekleyin.
46