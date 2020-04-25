İftar için evde limonata yapmaya ne dersiniz?
Limonata, Ramazan'da çok tüketilen içecekler arasında yer almaktadır. Dışarıda satılan hazır limonata yerine kendi sağlıklı limonatanızı hazırlayabilirsiniz. Eşsiz lezzetiyle limonata tarifini ailecek çok seveceksiniz. İşte ev yapımı limonata tarifi: Limonata nasıl yapılır?
Limonata tarifi, limon tuzu, şeker ve sudan yapılan bir içecektir. Marketlerden limonata almak yerine evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. İftar sofraları için sağlıklı limonata tarifini kullanabilirsiniz. Eşsiz lezzetiyle limonata tarifini çok seveceksiniz. İşte ev yapımı limonata tarifi: Limonata nasıl yapılır?
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Limonata tarifi malzemeleri
2 limon
2 portakal
2 tatlı kaşığı limon tuzu
3 bardak toz şeker
3 litre su
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Limon ve portakalı bir gece öncesinden buzluğa atın. Limonatayı yapmadan yarım saat önce limon ve portakalları buzluktan çıkarın.
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Limon ve portakal parçalarını robota alın. Limon tuzunu ve şekeri de ekleyip robottan geçin.
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