İftar için evde limonata yapmaya ne dersiniz?

Limonata tarifi, limon tuzu, şeker ve sudan yapılan bir içecektir. Marketlerden limonata almak yerine evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. İftar sofraları için sağlıklı limonata tarifini kullanabilirsiniz. Eşsiz lezzetiyle limonata tarifini çok seveceksiniz. İşte ev yapımı limonata tarifi: Limonata nasıl yapılır?