'İfşalar, sırlar ortaya çıkabilir' diyen Dinçer Güner uyardı: 28 Ocak 2022 günlük burç yorumları...
Astroloji uzmanı Dinçer Güner retroyla ilgili uyarılarda bulunurken ve astroloji yazarı Murat İpek 28 Ocak 2022 burç yorumları yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner "Retro Merkür ve Pluton birlikte hareket edecekler. Etki süresi +\-3 gün." diyerek sosyal medya hesabından çeşitli açıklamalar yaptı.
İşte Dinçer Güner'in uyarıları...
Kendinizi sadece bilgiyle savunabileceğiniz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku oluşabilir içinizde, dikkatli olunması gereken bir gün. Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya çok fazla eleştiri yapabileceğiniz bir gün; dikkat edin ve sözlerinizle kalp kırmayın. Paranoyalara karşı dikkatli olun, gereksiz kıskançlıklardan kaçının.
Resmi işlerinizi hallederken, resmi makamlarda iletişim kuracağınız kimselere karşı daha yapıcı ve nazik davranmaya çalışın. Bugün diğer insanlarla iletişimi zorlamak, baskıcı iletişim kurmak başınıza daha çok iş açmanıza yardımcı olur sadece.
Projelerinizi, fikirlerinizi kimselerle paylaşmamaya özen gösterin, bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir. İnternet üzerinden alış veriş yaparken dikkat edin, güvenmediğiniz sitelerden alışverişler yapmayın. Bir sorunun, problemin kökenine inmek için oldukça iyi bir gün.