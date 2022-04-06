İfşa sonrası eşcinsel Ebrar Karakurt İmge'ye fena patladı! Pedofili tepkisi yağdı: Kadınları...
Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile ayrıldığı sevgilisi İmge arasındaki atışmalar durmak bilmiyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı sporcusu Ebrar Karakurt, kariyeri kadar özel yaşantısıyla da sık sık gündeme geliyor.
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'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi olan Karakurt, geçtiğimiz mayıs ayında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu.
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Mayıs ayından beri İtalya'da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, sık sık aşk hayatıyla gündeme geliyor.
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Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine bir şans daha verme kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge çifti, ikinci kez yollarını ayırmıştı.
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