İfşa olan parti sonrası Sanna Marin'den ilk sözler şoke eden uyuşturucu iddiası
FİNLANDİYA Başbakanı Sanna Marin, ifşa olan parti görüntülerinin ardından ilk kez konuştu. Marin, görüntülerin internete sızdırılmasına kızgın olduğunu söyledi. Ortaya atılan uyuşturucu iddialarına başbakandan cevap geldi...
Finlandiya'nın Kuopio kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Marin, "Bu videolar kişisel ve özel bir alanda çekildi. Bunların kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum. Arkadaşlarımla bir gece geçirdim. Biraz taşkınca bir parti yaptık. Dans ettim ve şarkı söyledim" dedi.
Bununla birlikte görüntülerde Marin ve diğer beş arkadaşı kameraya doğru poz vererek dans ediyor. Başka bir video ise Marin'i yerde kameraya doğru şarkı söylerken gösteriyor.
Uyuşturucu testi talebi!
Diğer taraftan, Marin'in bazı muhalifleri onun bu davranışının bir başbakana yakışmadığını söyleyerek eleştirdi. Muhalefet milletvekili Mikko Karna, Marin'in uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söyledi.
Uyuşturucu iddialarına böyle dedi
Ancak, Marin gazetecilere verdiği demeçte, parti sırasında alkol tüketildiğini ancak, herhangi bir uyuşturucu kullanımından haberdar olmadığını söyledi. Bu arada destekçileri de Finlandiya Başbakanı’nı savundu ve eleştirmenleri çifte standart uygulamakla suçladı.