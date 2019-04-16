İflastan önce milyonluk araçlara biniyordu! Sabri Sarıoğlu'nun son otomobili olay
Adı Galatasaray'la özdeşleşen eski Milli futbolcu Sabri Sarıoğlu, milyonluk araçlarını sattıktan sonra son bindiği otomobille gündeme geldi.
Geçtiğimiz aylarda pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanma iddiaları ortaya atılan ve aylık kirası 25 bin TL olan gözlük mağazasını kapatmak zorunda kalan Sabri Sarıoğlu yeniden gündeme geldi. Bir dönem eşine aldığı Lamborginhi marka aracı ve kendisinin bindiği Ferrari otomobiliyle çok konuşulan Sarıoğlu, çıtayı düşürdü.
Eşi ile birlikte önceki akşam bir mekan çıkışında görüntülenen Sabri Sarıoğlu, milyonluk araçlardan vazgeçerek 2018 model Volkswagen Polo ile kameralara yakalandı. Sarp ve Sare adında iki çocukları olan bulunan Yağmur Sarıoğlu ve Sabri Sarıoğlu'nun, maddi anlamda sıkıntıda olduğu iddia edildi.
Pilot olarak sürekli yurt dışına uçan Yağmur Sarıoğlu'nun, Lamborginhi marka aracını sattığı da konuşuluyor. Öte yandan ABD'de ev bakan çiftin, Türkiye'ye veda edip Los Angeles'a taşınacağı söylentiler arasında.
Futbolu bıraktıktan sonra eşi ve çocuklarıyla vakit geçiren Sabri Sarıoğlu ise sakin bir yaşam sürüyor. Peki Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu kimdir?