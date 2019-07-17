İETT şoförüne muştalı saldırı! İETT şoförüyle ile gençlerin 'kırmızı ışık' kavgası

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir görgü tanığının iddiasına göre ise gençlerden biri Karabulut'a muşta ile vurdu. Saldırgan 3 genç daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Kafasına aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Karabulut saldırganları yakalamak için peşlerinden koştu.