İETT otobüs kodları kökten değişiyor! İşte yeni otobüs hatları ve güzergahları
İSTANBUL'da günde binlerce vatandaşın kullandığı otobüs hatlarına yeni bir düzenleme yolda. Otobüs güzergahlarını belli eden tüm numaralar yeni sisteme geçiyor. Yeni kodlama sistemine geçiş ile hedef karışıklığı önlemek. Peki İstanbul İETT otobüs hatlarının yeni kodları neler olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı toplu taşıma hizmeti veren İETT, otobüs hatlarının numaralarını değiştirmeye hazırlanıyor. Değişikliğe gerekçe olarak ise mevcut sistemin yetersiz kaldığı gösterildi.
İETT, otobüs hatlarının numaralarını kökten değiştirmeyi düşünüyor. Eski numaralandırma yönteminin sistematiğinin yetersiz kaldığı belirtilirken, yeni sistemle karmaşıklığın giderilmesi planlanıyor.
Yeni hatlar nasıl olacak?
Mevcut sistemde hat kodları sayı ve/veya harflerin bir araya getirildiği birden beşe kadar karakterden oluşuyor. Örneğin, Zeytinburnu’ndan kalkan hatlar 93’lü kodlardan oluşuyor ama bunun da uymadığı otobüs hatları var. Beylikdüzü-Taksim hattının kodu 145T’yken Beylikdüzü-Bakırköy hattının kodu 76. Sarıyer/Rumeli Hisarüstü’nden kalkan bir otobüsün kodu 43R, biri 559C, diğer dört tanesiyse 59R’yle başlıyor.
Yeni açılan otobüs hatlarıysa eski hatların numara ve harflerine uydurulmaya çalışılıyor. Sultanbeyli’den kalkan şu hatları örnek verebiliriz: 18, 18A, 18D, 18E, 18F,18H, 18K, 18M,18S, 18UK, 18Ü, 18V, 18Y, 18YS