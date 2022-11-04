İETT otobüs kodları kökten değişiyor! İşte yeni otobüs hatları ve güzergahları

Yeni hatlar nasıl olacak?

Mevcut sistemde hat kodları sayı ve/veya harflerin bir araya getirildiği birden beşe kadar karakterden oluşuyor. Örneğin, Zeytinburnu’ndan kalkan hatlar 93’lü kodlardan oluşuyor ama bunun da uymadığı otobüs hatları var. Beylikdüzü-Taksim hattının kodu 145T’yken Beylikdüzü-Bakırköy hattının kodu 76. Sarıyer/Rumeli Hisarüstü’nden kalkan bir otobüsün kodu 43R, biri 559C, diğer dört tanesiyse 59R’yle başlıyor.