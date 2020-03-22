İdris Elba’nın eşi kocasına bakmak için koronavirüas kaptı 'görevim' dedi
Geçtiğimiz hafta İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan Sabrina Dhowre Elba da korana kaptı. Tepkilere sert çıktı.
Geçtiğimiz hafta İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Elba bu açıklamayı yaparken yanında karısının olması ve hiçbir önlem almaması tepki çekmişti. Eşi de bugün test yaptırdı ve koronavirüs pozitif çıktı.
İdris Elba "korona oldum" açıklaması yaparken eşi Sabrina Dhowre Elba’nın da yanında olması tepki çekmiş ve herkes ünlü oyuncunun eşinin de risk altında olduğunu yazıp çizmişti.
Sosyal medyadan kendisine gelen tepkiler sonrasında ‘Onunla olmak istedim’ diyen ve riski hesapladığını söyleyen Sabrina, dün yaptırdığı test sonrasında virüsü kaptığını öğrendi.
Ortaya çıkan bu sonuçtan pişman olmadığını söyleyen ünlü oyuncunun eşi, kocasının yanında olmak ve onunla ilgilenmek için kendisinin gönüllü olduğunu ve bunu onun eşi olduğu için yaptığını söyledi.