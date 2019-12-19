İdrar kaçırma neden olur nasıl tedavi edilir?
İdrar kaçırma neden olur nasıl tedavi edilir diye merak edenler için idrar kaçırmaya neden olan etkenler ile idrar kaçırmayı önleyici tedavilerin detaylarını hazırladık. İdrar kaçırma nedenleri arasında doğum, öksürük, kabızlık gibi etkenler varken, idrar kaçırma tedavisinde estetikten ameliyata kadar geniş yelpazede seçenek bulunuyor.
İdrar kaçırma neden olur nasıl tedavi edilir? İdrar kaçırma hayati tehlike içeren bir sorun olmamakla birlikte yaşam kalitesini sosyal anlamda olumsuz etkiliyor. Sürekli ıslaklığa ve ped taşımaya bağlı olarak enfeksiyonlara da neden oluyor. Birçok hasta grubu hala bu sorunu dile getirmekten çekiniyor. Kadınların sosyal ve psikolojik sorunlar yaşamasına sebep olan idrar kaçırma problemi cerrahi yöntemle 15 dakikada sona eriyor. Memorial Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Ertuğrul Akdaş, idrar kaçırma tedavileri hakkında bilgi verdi.
İdrar kaçırma nedenleri: İdrar kaçırma; çok doğum yapma, zor doğum yapma, sürekli öksürükle ya da kabızlıkla seyreden kronik hastalıklar gibi karın içi basıncını artıran durumlar, yaşlanma, menopoz sonrası pelvik organlardaki zayıflama gibi sebeplerle zaman içinde doğal olarak gelişen bir sorundur. Bunlar dışında pelvik bölgeye yapılan cerrahileri sonrası oluşan komplikasyonlar, omurilik hasarı, idrar torbasının sinir yapısını etkileyen diyabet ve multipl skleroz (MS) gibi hastalıklar da idrar yollarının tümörlerinde idrar kaçırma gelişebilir.
İdrar kaçırmanın toplumda en sık görülen iki tipi öksürme, gülme, ağır bir şeyler kaldırma gibi karın içi basıncı artıran durumlarda oluşan “stres inkontinans” ve idrar hissi geldiğinde tuvalete gidinceye kadar tutamayıp altını ıslatma olarak gelişen “aciliyet inkontinansı”dır. Bu iki tip idrar kaçırma aynı kişide olabilir, buna karma tip inkontinans denir. Bunların yanında taşma inkontinansı, nöröjenik inkontinas, sifinkter yetmezliği gibi tipleri de bulunmaktadır.
İdrar kaçırma toplumda sık görülür. Kadınların yaklaşık %20’sinde idrar kaçırma şikayeti ortaya çıkmaktadır. Menopoz sonrası bu oran %70’lere ulaşmaktadır. İdrar kaçırma, sağlık sorunu olduğu kadar kişi için aynı zamanda sosyal ve toplumsal bir soyutlanmaya da neden olur. Kadınlar arasında özellikle belli bir yaşın üzerinde idrar kaçırmanın normal olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. Bu nedenle de sadece idrar kaçırdığı için doktora başvuran kadın sayısı oldukça azdır. Oysa ki farklı bir şikayetleri olan hastalar sorgulandığında, idrar kaçırma şikayeti de ortaya çıkabilmektedir.