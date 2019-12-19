İdrar kaçırma neden olur nasıl tedavi edilir?

İdrar kaçırma toplumda sık görülür. Kadınların yaklaşık %20’sinde idrar kaçırma şikayeti ortaya çıkmaktadır. Menopoz sonrası bu oran %70’lere ulaşmaktadır. İdrar kaçırma, sağlık sorunu olduğu kadar kişi için aynı zamanda sosyal ve toplumsal bir soyutlanmaya da neden olur. Kadınlar arasında özellikle belli bir yaşın üzerinde idrar kaçırmanın normal olduğuna dair yaygın bir inanış vardır. Bu nedenle de sadece idrar kaçırdığı için doktora başvuran kadın sayısı oldukça azdır. Oysa ki farklı bir şikayetleri olan hastalar sorgulandığında, idrar kaçırma şikayeti de ortaya çıkabilmektedir.