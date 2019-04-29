"İdo'nun ayaklarını yıkar mısın" sorusuna Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak cevap
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'le aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, katıldığı bir açılışta muhabirlerin 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.
Şarkıcı İdo Tatlıses’in model sevgilisi Yasemin Şefkatli, bir çanta markasının davetinde objektif karşısına geçti. Geçtiğimiz günlerde ‘İlişkimizde son söz İdo’nundur’ diyerek gündem olan Şefkatli, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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Ünlü model Yasemin Şefkatli, iş kadınlığına soyundu.
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Bir çanta markasının tanıtımını gerçekleştiren Şefkatli’yi sevgilisi İdo Tatlıses ve İdo’nun annesi Derya Tuna yalnız bırakmadı.
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Derya Tuna, güzel modele sosyal medyada da "Hayırlı uğurlu olsun güzel kızım" diyerek şans diledi.
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