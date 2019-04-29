"İdo'nun ayaklarını yıkar mısın" sorusuna Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak cevap

Şarkıcı İdo Tatlıses’in model sevgilisi Yasemin Şefkatli, bir çanta markasının davetinde objektif karşısına geçti. Geçtiğimiz günlerde ‘İlişkimizde son söz İdo’nundur’ diyerek gündem olan Şefkatli, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.