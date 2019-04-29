"İdo'nun ayaklarını yıkar mısın" sorusuna Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak cevap

"İdo'nun ayaklarını yıkar mısın" sorusuna Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak cevap

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'le aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, katıldığı bir açılışta muhabirlerin 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.

"İdo'nun ayaklarını yıkar mısın" sorusuna Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak cevap - Sayfa 1

Şarkıcı İdo Tatlıses’in model sevgilisi Yasemin Şefkatli, bir çanta markasının davetinde objektif karşısına geçti. Geçtiğimiz günlerde ‘İlişkimizde son söz İdo’nundur’ diyerek gündem olan Şefkatli, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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"İdo'nun ayaklarını yıkar mısın" sorusuna Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak cevap - Sayfa 2

Ünlü model Yasemin Şefkatli, iş kadınlığına soyundu.

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"İdo'nun ayaklarını yıkar mısın" sorusuna Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak cevap - Sayfa 3

Bir çanta markasının tanıtımını gerçekleştiren Şefkatli’yi sevgilisi İdo Tatlıses ve İdo’nun annesi Derya Tuna yalnız bırakmadı.

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"İdo'nun ayaklarını yıkar mısın" sorusuna Yasemin Şefkatli'den çok konuşulacak cevap - Sayfa 4

Derya Tuna, güzel modele sosyal medyada da "Hayırlı uğurlu olsun güzel kızım" diyerek şans diledi.

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