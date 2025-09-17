İdo Tatlıses'ten ev hayatına dair ilgi çeken açıklama: "Ev deliler hastanesine döndü''

BIST 11.186
İbrahim Tatlıses'in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin geçtiğimiz yıl ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. İkizlerle hayatın ne kadar zor olduğunu anlatan İdo Tatlıses, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Magazin gündeminin en merak edilen isimlerinden biri olan şarkıcı İdo Tatlıses her yaptığıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son olarak yaptığı konuşmalarla gündeme oturan Tatlıses, bakın çocukları ve ev yaşantısı hakkında neler söyledi...

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir törenle evlenmişti.

Mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu.

Magazin dünyasının örnek evliliklerine bir de ikiz bebeklerini katan çiftten İdo Tatlıses, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Evin son durumundan bahseden İdo, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, evleri için 'Deliler hastanesine benzedi' dedi.

